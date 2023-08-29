Кулеба заявил, что Украина нуждается в участии третьей страны для освобождения гражданских из российского плена
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что привлечение третьей страны для освобождения гражданских из российского плена позволит использовать "дипломатию маятника"
Об этом передает Elmundo .
Он отметил, что привлечение посредника из третьей страны, которая может использовать "маятниковую дипломатию" с Россией, очень важно, ведь для Украины защита человеческих жизней является приоритетом.
"Вопрос гражданских заложников – это большое страдание, и поэтому мы ежедневно пытаемся освободить этих людей, которые отличаются от военнопленных, которых можно обменять", – подчеркнул Кулеба.
Обмен пленными с Россией
6 июля Украина вернула из плена 45 человек. Среди них - два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и терробороновец из Херсона.
Кроме того, в пятницу, 4 августа, домой вернули тела еще 44 погибших украинских военнослужащих.
22 августа в Украине инициировали создание смешанных медицинских комиссий с участием представителей нейтральных стран. Такое решение поможет проводить обмен украинских пленных, а российской стороне возвращать своих военных.
В этот же день Россия вернула тела 12 украинских защитников, подтвержденные Международным Комитетом Красного Креста как находившиеся в плену.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.5
- EUR Покупка 40.86Продажа 42.01
- Актуальное
- Важное