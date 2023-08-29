Кулеба заявил, что Украина нуждается в участии третьей страны для освобождения гражданских из российского плена

Об этом передает Elmundo .

Он отметил, что привлечение посредника из третьей страны, которая может использовать "маятниковую дипломатию" с Россией, очень важно, ведь для Украины защита человеческих жизней является приоритетом.

"Вопрос гражданских заложников – это большое страдание, и поэтому мы ежедневно пытаемся освободить этих людей, которые отличаются от военнопленных, которых можно обменять", – подчеркнул Кулеба.

Обмен пленными с Россией

6 июля Украина вернула из плена 45 человек. Среди них - два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и терробороновец из Херсона.

Кроме того, в пятницу, 4 августа, домой вернули тела еще 44 погибших украинских военнослужащих.

22 августа в Украине инициировали создание смешанных медицинских комиссий с участием представителей нейтральных стран. Такое решение поможет проводить обмен украинских пленных, а российской стороне возвращать своих военных.

В этот же день Россия вернула тела 12 украинских защитников, подтвержденные Международным Комитетом Красного Креста как находившиеся в плену.