Об этом сообщает Sky News .

"Мы используем оружие, которое получаем от партнеров, чтобы нанести удары по России на оккупированных территориях Украины", - сказал Кулеба.

На вопрос, может ли он гарантировать, что Украина не будет использовать западные самолеты и другое дальнобойное оружие для обстрелов России, Кулеба подчеркнул, что оружие нужно исключительно для освобождения оккупированных территорий.

"Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий", – заверил министр иностранных дел.