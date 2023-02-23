Кулеба заявил, что Украина не будет использовать западные самолеты для обстрелов территории РФ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что самолеты и оружие необходимы Украине, чтобы освободить украинские территории и атаковать армию РФ на оккупированных землях нашего государства
Об этом сообщает Sky News .
"Мы используем оружие, которое получаем от партнеров, чтобы нанести удары по России на оккупированных территориях Украины", - сказал Кулеба.
На вопрос, может ли он гарантировать, что Украина не будет использовать западные самолеты и другое дальнобойное оружие для обстрелов России, Кулеба подчеркнул, что оружие нужно исключительно для освобождения оккупированных территорий.
"Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий", – заверил министр иностранных дел.
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