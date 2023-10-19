Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Кулеба заявил, что США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе

Кулеба заявил, что США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе

19 октября, 2023 четверг
16:23
Война с Россией ракета ATACMS

Ракет ATACMS будет больше: президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом США Джо Байденом о поставках этих ракет на постоянной основе

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Получение Украиной ракет ATACMS на постоянной основе - это прямой результат договоренности президента Зеленского и президента Байдена, которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября. Менее месяца прошло - и вот мы уже видим конкретный результат", - сказал министр.

"Если почитать между строк выступление президента после встречи с Байденом, из него можно было бы понять, что принято очень важное решение, а из важных решений можно было принять только это. Поэтому спасибо Соединенным Штатам за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи", – добавил Кулеба.

ATACMS в Украине: что известно

В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске. Иностранные СМИ писали, что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад.

Впоследствии Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS, а президент Украины Владимир Зеленский – их применение против российских войск.

Позже стало известно, что Украина получила от США около 20 дальнобойных ракет ATACMS.

Российский диктатор Владимир Путин назвал поставку Украине ракет ATACMS ошибкой США и отметил, что это создает дополнительную угрозу для РФ.

Украина
США
Дмитрий Кулеба
оружие для Украины
Читайте также:
Німеччина уряд
19 октября, 2023 четверг
Германия планирует ускорить процесс трудоустройства беженцев из Украины
Карта. Авдіївка_1710
18 октября, 2023 среда
Подобной халатности еще не было: боец ВСУ о безумных потерях врага возле Авдеевки
18 октября, 2023 среда
"Армия США считает их поштучно": военный эксперт Дикий о количестве ракет Atacms
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.57
    Продажа 40.62
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
19 октября
18:01
OPINION
Виталий Шабунин
Татаров и "правки Лозового"
17:56
ЕС окончательно утвердил продление временной защиты для украинских беженцев
17:47
УЕФА перенес матч "Зари" против израильского "Маккаби" в Лиге конференций
17:38
США передали Израилю первую с начала войны с ХАМАС партию бронетехники
17:33
Обновлено
Маск опроверг информацию о возможном прекращении доступа к соцсети Х в Европе
17:23
Россияне собирают отпечатки пальцев жителей ВОТ: Центр нацсопротивления назвал цель
17:15
Если это поспособствует миру в Украине: президент Финляндии заявил, что готов поговорить с Путиным
17:10
Эксклюзив
В Defense Express проанализировали, сколько вертолетов поразили ATACMS на аэродромах вблизи Луганска и Бердянска
17:07
Зеленский обсудил с Гутеррешем участие ООН в имплементации Формулы мира
17:00
Россияне обстреляли Вовчанск на Харьковщине: ранены два человека
16:50
Режиссер Сенцов получил ранение на фронте
16:49
Эксклюзив
Движение живой силы и техники замедлилось: советник мэра Мариуполя о резервах РФ
16:32
Олаф Шольц
"Более цинично не бывает": Шольц возмутился словами Путина о жертвах среди гражданских на Ближнем Востоке
16:05
OPINION
В Украине нужно движение за права солдат
16:02
НАПК выявило признаки обогащения начальника районного ТЦК Одессы на почти 47 млн грн
15:58
WhatsApp
В Whatsapp теперь можно использовать две учетные записи одновременно
15:40
Обновлено
Ночная атака РФ: оккупанты ударили по Сумам, в Николаеве произошел пожар в результате ракетного удара
15:28
Создавали "православные ЧВК" для войны против Украины: СБУ разоблачила руководство РПЦ
15:21
Эксклюзив
ВСУ не отдали ни сантиметра земли: в "Стальной границе" рассказали о боях на Купянско-Лиманском направлении
15:13
TVORCHI выпустили новый клип накануне тура по Украине
15:02
До конца года оккупанты планируют вывезти в РФ еще 10 тыс. украинских детей, – Лубинец
14:50
Украина, Молдова и Румыния будут вместе эвакуировать граждан из сектора Газы
14:50
Приспешник Медведчука Гольдарб получил подозрение в коллаборационизме и оправдывании войны
14:48
В Украине изменили процедуру получения первого е-рецепта: отныне к врачу идти не нужно
14:38
В Дунай выпустили более 2,5 тыс. осетровых, чтобы сохранить популяцию после подрыва Каховской ГЭС
14:33
Лауреаткой Премии Сахарова стала Махса Амини, скончавшаяся после задержания полицией морали в Иране
14:29
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:19
Петиция об отсрочке постановления Кабмина, усложняющая поставки гуманитарки, набрала 25 тыс. голосов
14:14
В Киеве на станциях метро проведут тренинги по медицинской помощи. Список локаций
14:13
В РФ заявили, что поставки США оружия Израилю – это "попытки замаскировать провал американской политики на Ближнем Востоке"
14:11
В Сербии отменили показ фильма "20 дней в Мариуполе" из-за "антироссийской пропаганды". Режиссер ленты отреагировал
14:08
OPINION
Николай Княжицкий
Принятие законопроекта о запрете религиозных организаций, аффилированных с РПЦ, – это имитация и промедление
13:57
Обновлено
"Изобретение РФ": Украина больше не будет признавать молдавский язык
13:53
Нарушения авторских прав: музыкальные лейблы будут судиться с компанией ИИ, использовавшей тексты их песен для обучения чат-бота
13:49
F-16
Кулеба назвал два препятствия для появления истребителей F-16 в Украине
13:44
Обновлено
Совет принял в первом чтении правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ
13:34
Российские вертолеты начали атаковать издалека, потому что боятся украинской ПВО
13:27
В Украине начали выдавать ваучеры на обучение по специальности "сапер": кто может получить
13:20
"Все, что необходимо для ПВО": Германия готовит зимний пакет помощи для Украины
13:15
"Похищенное наследие": НАПК зафиксировало 245 культурных объектов, которые россияне украли в Украине за время войны
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV