Кулеба заявил, что США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Получение Украиной ракет ATACMS на постоянной основе - это прямой результат договоренности президента Зеленского и президента Байдена, которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября. Менее месяца прошло - и вот мы уже видим конкретный результат", - сказал министр.

"Если почитать между строк выступление президента после встречи с Байденом, из него можно было бы понять, что принято очень важное решение, а из важных решений можно было принять только это. Поэтому спасибо Соединенным Штатам за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи", – добавил Кулеба.

ATACMS в Украине: что известно

В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске. Иностранные СМИ писали, что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад.

Впоследствии Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS, а президент Украины Владимир Зеленский – их применение против российских войск.

Позже стало известно, что Украина получила от США около 20 дальнобойных ракет ATACMS.

Российский диктатор Владимир Путин назвал поставку Украине ракет ATACMS ошибкой США и отметил, что это создает дополнительную угрозу для РФ.