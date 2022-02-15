Кулеба заявил, что признание "ЛДНР" Россией будет означать выход Москвы из Минских соглашений

Об этом министр иностранных дел Украины заявил на брифинге 15 февраля.



"Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании "ЛДНР" Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями", - сказал Кулеба.



Министр отметил, что Киев уже предупредил об этой позиции своих партнеров.

Напомним, 19 января Коммунистическая партия внесла в российскую Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Российские СМИ сообщают, что его могут рассмотреть 15 февраля.

В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" .



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