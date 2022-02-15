Кулеба заявил, что признание "ЛДНР" Россией будет означать выход Москвы из Минских соглашений
Украина сочтет признание Госдумой РФ "ДНР" и "ЛНР" выходом России из Минских договоренностей
Об этом министр иностранных дел Украины заявил на брифинге 15 февраля.
"Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании "ЛДНР" Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями", - сказал Кулеба.
Министр отметил, что Киев уже предупредил об этой позиции своих партнеров.
Напомним, 19 января Коммунистическая партия внесла в российскую Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Российские СМИ сообщают, что его могут рассмотреть 15 февраля.
- В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" .
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