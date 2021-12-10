Кулеба заявил, что односторонних уступок со стороны Украины в вопросах ОРДЛО не будет

Об этом Кулеба написал в статье для Foreign Affairs .

"Еще одна необдуманная идея, которую выдвигают некоторые эксперты, состоит в том, чтобы надавить на Украину и принудить ее к односторонним уступкам и компромиссам, которые якобы должны сделать Путина более миролюбивым. Например, Москва давно требует от Киева "прямого диалога" с Донецком и Луганском, двумя оккупированными Россией регионами на востоке Украины. Украина всегда исключала это требование по очевидным причинам: Россия - сторона конфликта, и мы не позволим ей выставлять себя посредником", - отметил Кулеба.

Министр привел пример Приднестровья: в 1922 году в регионе Молдовы обострился вооруженный конфликт. Несмотря на то, что Россия подпитывала этот конфликт, она требовала прямых переговоров с Тирасполем - самопровозглашенной столицей непризнанной Приднестровской республики - и своего участия в переговорах в качестве посредника.

"Молдова согласилась и начала прямой диалог с марионетками России в надежде, что этот шаг позволит урегулировать конфликт и восстановить территориальную целостность. В 1994 Молдова предприняла еще одну попытку содействовать урегулированию, официально провозгласив внеблоковый курс и отказавшись от движения к членству в НАТО. Каким был "результат обеих этих уступок? Три десятилетия "замороженного" конфликта и никакого урегулирования. Российские военные и оружие до сих пор остаются в Приднестровском регионе Молдовы", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД назвал еще один шаг, на который Украина не согласится – отказ от членства в НАТО и ЕС. Кулеба добавил, что украинцы своими действиями, протестами, сопротивлением показали, что не отступят от евроатлантического курса даже, несмотря на постоянно нарастающую агрессию со стороны России.

"После начала российской агрессии украинцы взялись с двойной силой работать над интеграцией Украины в западный мир. В 2018 году стратегическая цель обретения членства в ЕС и НАТО была закреплена в Конституции Украины. Общественная поддержка этого стратегического курса продолжает расти из года в год", - отметил Кулеба.

Напомним, 7 декабря президент США Джо Байден провел видеовстречу с лидером РФ Владимиром Путиным, предупредив о беспрецедентных санкциях в случае нового вторжения в Украину.

Россия требует, чтобы в НАТО официально отказались от перспектив вступления Украины и Грузии в Альянс.

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