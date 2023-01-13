Кулеба заявил, что на саммите Украина – ЕС одной из тем будут предварительные переговоры по вступлению
На саммите Украина – ЕС, который пройдет в феврале 2023 года, одной из тем будут предварительные переговоры по вступлению нашей страны в Евросоюз
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью Deník.
"Сегодня Украина делает все, чтобы в кратчайшие сроки стать членом ЕС. У нас есть все необходимые предпосылки и потенциал, а также политическая воля для скорейшего выполнения всех рекомендаций Еврокомиссии. В то же время членство Украины в ЕС зависит от общего политического решения всех стран объединенной Европы и от преимуществ, которые мы предлагаем европейскому сообществу", - сказал он.
По его словам, Украина достигла значительного прогресса в выполнении семи рекомендаций, от которых зависит вступление Украины в Союз, действуя "быстро и на опережение".
"3 февраля состоится очередной саммит Украина – ЕС, одной из ключевых тем которого станут предварительные переговоры по членству нашей страны в Европейском Союзе", - подчеркнул Кулеба.
- Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве.
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