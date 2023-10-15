Кулеба заявил, что Ikea, H&M, Zara и другие бренды могут вернуться в Украину

Об этом он рассказал в интервью.

"Мы работали над Ikea, H&M, Zara, все эти бренды базовые, которые должны быть... Да, я считаю, что чем больше здесь (в Украине, - ред.) будет международного бизнеса работать, тем больше уверенности в победе это будет добавлять", – сказал министр.

Глава МИД подчеркнул, что фастфуд McDonald's вернулся в Украину после того, как он провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Да, я позвонил Блинкену по другим вопросам и в конце говорю: Тони, а что за непорядок? Что это за отношение такое к нам? И так оно начало к нам понемногу возвращаться", – рассказал он.

Кулеба подчеркнул, что Министерство работает и над возвращением и других мировых брендов в Украину.