Кулеба заявил, что Черное море должно стать морем НАТО. В Кремле отреагировали

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Саммит НАТО в Вильнюсе есть возможность исправить ошибки прошлого и осуществить решительные шаги на пути к членству Украины в Альянсе. Нужно показать, что двери не только открыты, но есть также четкое понимание, когда и как Украина войдет в них", - сказал Кулеба под время выступления на открытии Черноморской конференции безопасности международной Крымской платформы, которая проходит в Бухаресте.

По его словам, стратегия удобрения агрессора в случае с Россией не действует.

"Когда в 2008 году страх и осторожность оставили двери НАТО закрытыми для Украины и Грузии, Россия вскоре напала на обе наши страны. Россия постепенно превращалась в маньяка, но некоторые лидеры решили, что лучшей стратегией будет удовлетворять его прихоти. В частности, оставляя его потенциальных жертв беззащитными". . Но страх не может быть стратегией", - подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что Черное море должно стать тем, чем стало Балтийское море НАТО.

"Мы составляем единое сообщество, объединенное общими ценностями и общим морем. Мы все стремимся, чтобы Черноморский регион был пространством мира и процветания, а не зоной боевых действий. Черное море имеет ключевое значение для мира и будущего Европы", - сказал Кулеба.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление Кулебы о "море НАТО" и сказал, что "этому не бывать никогда".