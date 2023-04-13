Кулеба заявил, что Черное море должно стать морем НАТО. В Кремле отреагировали
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Черное море должно стать морем НАТО. Также он призвал дать Украине ясное понимание, когда она сможет стать членом Альянса
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
"Саммит НАТО в Вильнюсе есть возможность исправить ошибки прошлого и осуществить решительные шаги на пути к членству Украины в Альянсе. Нужно показать, что двери не только открыты, но есть также четкое понимание, когда и как Украина войдет в них", - сказал Кулеба под время выступления на открытии Черноморской конференции безопасности международной Крымской платформы, которая проходит в Бухаресте.
По его словам, стратегия удобрения агрессора в случае с Россией не действует.
"Когда в 2008 году страх и осторожность оставили двери НАТО закрытыми для Украины и Грузии, Россия вскоре напала на обе наши страны. Россия постепенно превращалась в маньяка, но некоторые лидеры решили, что лучшей стратегией будет удовлетворять его прихоти. В частности, оставляя его потенциальных жертв беззащитными". . Но страх не может быть стратегией", - подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что Черное море должно стать тем, чем стало Балтийское море НАТО.
"Мы составляем единое сообщество, объединенное общими ценностями и общим морем. Мы все стремимся, чтобы Черноморский регион был пространством мира и процветания, а не зоной боевых действий. Черное море имеет ключевое значение для мира и будущего Европы", - сказал Кулеба.
Спикер президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление Кулебы о "море НАТО" и сказал, что "этому не бывать никогда".
- Президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить саммит НАТО , который состоится в июле в Вильнюсе.
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