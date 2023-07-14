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Кулеба: За 48 часов до саммита НАТО в тексте коммюнике не должно было быть упоминания о приглашении Украины

14 июля, 2023 пятница
12:12
Общество Кулеба

За 48 часов до начала саммита НАТО в Вильнюсе в официальном тексте коммюнике не должно было быть ни одного упоминания о приглашении для Украины. Благодаря переговорам украинской стороны с партнерами удалось изменить ситуацию

Об этом он заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Мы очень разные аргументы приводили и дискуссия длилась месяцы. Я вам хочу сказать, что по состоянию на воскресенье, то есть за 48 часов до начала саммита в тексте коммюнике вообще не должно было быть ни одного упоминания приглашения для Украины", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что позицию удалось "подвинуть" благодаря переговорам с партнерами, в том числе с США и Германией.

"За 48 часов благодаря очень интенсивному и прагматичному аргументированному общению с партнерами, прежде всего с США и Германией, нам удалось их "подвинуть", и они согласились, что слово "приглашение" может или должно быть в тексте. Но в конце концов там оно появилось в той формулировке, которую мы видим", - сказал министр.

Страны НАТО согласовали итоговое коммюнике по Украине

В НАТО заявили, что помнят об обязательствах 2008 года относительно того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству.

Страны-члены НАТО отметили, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и достигла значительного прогресса на пути к реформам.

В коммюнике добавили, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы. Кроме того, в документе отмечают, что Альянс будет поддерживать Украину в осуществлении реформ на пути к будущему членству.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходили на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимала Литва. Мероприятия проходили в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивали тысячи военнослужащих, небо защищали комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимали участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвовал украинский президент Владимир Зеленский.

11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил , что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.

Впоследствии Владимир Зеленский, изначально критиковавший решение саммита, признал , что в результате Альянс убрал какие-либо сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО – Россия больше не будет иметь шлагбаум перед дверью НАТО.

Эспрессо освещало важнейшие события саммита НАТО в текстовом онлайне .

Украина
НАТО
Дмитрий Кулеба
Вступление в НАТО
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