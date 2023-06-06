Об этом сообщает МИД.

"Призываем международное сообщество решительно осудить российский теракт на Каховской ГЭС. Техногенное преступление РФ подтверждает высокую актуальность Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Призываем международных партнеров как можно быстрее присоединиться к его воплощению, в частности пунктов по противодействию экоциду заявления .

Отмечается, что РФ будет возмещены все последствия своего преступления.

Также Украина обратилась в страны Группы Семи и Европейского Союза безотлагательно рассмотреть наложение на Россию новых санкций, в частности на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль.

"По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также привлечение Механизма гражданской защиты Европейского Союза", - добавили в пресс-службе.

Ранее глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба выразил свое возмущение тем, что некоторые западные СМИ размещают российскую пропаганду на одном уровне в ситуации с подрывом Каховской ГЭС и намекают на возможную причастность нашей страны.

"Возмущает то, что некоторые СМИ сообщают, что "Киев и Москва обвиняют друг друга" в разрушении Каховской дамбы. Это ставит факты и пропаганду в один ряд. Украина переживает серьезный гуманитарный и экологический кризис. Игнорировать этот факт означает играть в российскую игру "не все очевидно", - заявил Кулеба.

Что предшествовало

В понедельник, в 06:00 стало известно, что российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС, расположенную в 5 км от захваченной Новой Каховки. В результате подрыва изнутри машинного зала ГЭС полностью разрушена. Укргидроэнерго сообщило, что Каховская гидроэлектростанция не подлежит восстановлению. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих четырех дней.

Из-за этого в Херсонской области приступили к эвакуации населения с опасных мест, сообщили в Оперативном командовании "Юг". Уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают, ситуация отслеживается.

Важно также отметить, что вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Пока украинский персонал мониторит все показатели. Энергоатом следит за действиями окупантов на ЗАЭС вместе с другими международными организациями, присутствующими на станции, в частности МАГАТЭ. В случае изменения ситуации Энергоатом пообещал оперативно сообщить о положении дел.

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Еспресо.TV оперативно отслеживает ситуацию с подрывом Каховской ГЭС и ведет текстовый он-лайн. Актуальную информацию читайте здесь .

Что известно о Каховской ГЭС

Российские захватчики захватили главную постройку Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала производится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС – нижняя и последняя по счету (шестая) степень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и дамбы:

в опасной зоне окажутся сотни тысяч южан Украины, которые могут пострадать от спровоцированного наводнения

может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины и Крыма

российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища

общие разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого теракта достигнут масштабов "исторической катастрофы"

Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий, которые следует выполнить в случае подрыва дамбы водохранилища.