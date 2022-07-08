Кулеба выразил уверенность, что, несмотря на отставку Джонсона, Британия продолжит поддерживать Украину
Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что после отставки премьера Бориса Джонсона поддержка Украины Великобританией не изменится
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
По словам Дмитрия Кулебы, во время войны РФ против Украины Борис Джонсон показал, что он смел и не боится рисковать.
"Вспомнить хотя бы его визит в Киев в апреле. Он такая персона, которую заменить очень сложно, никогда не будет человека, похожего на него. Но, я убежден, что кто бы ни был премьер-министром Великобритании, политика и поддержка Британии по Украине останется неизменной. И мы будем сотрудничать с ними и они будут оказывать нам помощь", - подчеркнул министр.
- В начале июня Борис Джонсон уже был близок к отставке.
- 6 июня 211 депутатов Консервативной партии проголосовали против отставки Джонсона, а 148 отставку поддержали. Таким образом, премьер удержался на должности.
- В Великобритании с вечера 5 июля уже не менее 15 министров кабинета Бориса Джонсона ушли в отставку. 6 июля к ним присоединилось министерство промышленности Великобритании Ли Роули. В результате общее количество ушедших в отставку министров достигло 12.
- 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке .
- Стало известно, что министр обороны Британии Бен Уоллес является первым претендентом на пост Джонсона.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на отставку Бориса Джонсона, назвав его настоящим другом Украины.
- 7 июля Борис Джонсон после отставки разговаривал с Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить непреклонную поддержку Соединенным Королевством Украины.
- Бен Уоллес заверил, что без Джонсона политика Британии в поддержку Украины не изменится .
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