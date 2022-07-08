Об этом он заявил в эфире телемарафона.

По словам Дмитрия Кулебы, во время войны РФ против Украины Борис Джонсон показал, что он смел и не боится рисковать.

"Вспомнить хотя бы его визит в Киев в апреле. Он такая персона, которую заменить очень сложно, никогда не будет человека, похожего на него. Но, я убежден, что кто бы ни был премьер-министром Великобритании, политика и поддержка Британии по Украине останется неизменной. И мы будем сотрудничать с ними и они будут оказывать нам помощь", - подчеркнул министр.

В начале июня Борис Джонсон уже был близок к отставке.

6 июня 211 депутатов Консервативной партии проголосовали против отставки Джонсона, а 148 отставку поддержали. Таким образом, премьер удержался на должности.

В Великобритании с вечера 5 июля уже не менее 15 министров кабинета Бориса Джонсона ушли в отставку. 6 июля к ним присоединилось министерство промышленности Великобритании Ли Роули. В результате общее количество ушедших в отставку министров достигло 12.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке .

Стало известно, что министр обороны Британии Бен Уоллес является первым претендентом на пост Джонсона.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на отставку Бориса Джонсона, назвав его настоящим другом Украины.

7 июля Борис Джонсон после отставки разговаривал с Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить непреклонную поддержку Соединенным Королевством Украины.

Бен Уоллес заверил, что без Джонсона политика Британии в поддержку Украины не изменится .

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