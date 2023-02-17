Кулеба встретится со Столтенбергом и Боррелем в штаб-квартире НАТО. Это будет первая встреча в таком формате
Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем
Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.
Встреча состоится 21 февраля в штаб-квартире Североатлантического союза.
Отмечается, что после встречи Столтенберг, Кулеба и Боррель выступят с общим заявлением для печати.
В свою очередь, Кулеба отметил, что "это будет первая встреча между Украиной, Европейским Союзом и НАТО в таком трехстороннем формате".
"Я с нетерпением жду встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем для укрепления нашего партнерства и сотрудничества в защите Украины и Европы", - написал министр.
- Ранее Столтенберг сказал, что Украина сможет стать членом НАТО, но сначала нужно победить РФ.
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