Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.

Встреча состоится 21 февраля в штаб-квартире Североатлантического союза.

Отмечается, что после встречи Столтенберг, Кулеба и Боррель выступят с общим заявлением для печати.

В свою очередь, Кулеба отметил, что "это будет первая встреча между Украиной, Европейским Союзом и НАТО в таком трехстороннем формате".

"Я с нетерпением жду встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем для укрепления нашего партнерства и сотрудничества в защите Украины и Европы", - написал министр.