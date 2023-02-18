Кулеба встретился с министрами G7: анонсировал новые санкции и скорые поставки оружия
Глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи с министрами иностранных дел Группы семи анонсировал скорые поставки оружия и новые санкции против РФ
Об этом он написал в Twitter, 18 февраля.
"По приглашению министра иностранных дел Японии Хаяши Йошимасы я принял участие в министерской встрече G7. Мы говорили обо всем необходимом для победы Украины в 2023 году. Будут и быстрые поставки оружия, и новые санкции. Россия должна понять, что мы не устанем противодействовать ее агрессии - написал Кулеба.
- 18 февраля вице-президент США Камала Гаррис заявила , что США официально признали действия России в Украине преступлениями против человечества.
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