Кулеба встретился с Блинкеном. Обсуждали санкции против РФ и поставок вооружения

О ходе переговоров, как сообщает Укринформ, он рассказал на брифинге, передает Эспрессо.TV .

"Только что вернулся с украинско-польской границы, где встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. У нас были разговоры прямо на границе, в нейтральной зоне, затем перешли в Украину на несколько шагов в знак поддержки", - отметил Кулеба.

По его словам, у него был продуктивный разговор с госсекретарем по поводу эффективности санкций, которые уже применили против России, и принятых мер, а также будущих шагов по поставке Украине необходимого вооружения и применения дополнительных санкций против России.

"Я уверен, что мы будем применять их в ближайшие дни, США также будут координировать усилия со своими европейскими партнерами", – подчеркнул министр.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский выступил перед Сенатом США, где заявили, что Вашингтон планирует передать 2,75 млрд долларов. для гуманитарных служб Украины и Польши

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb