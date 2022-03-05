Кулеба встретился с Блинкеном. Обсуждали санкции против РФ и поставок вооружения
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном на польско-украинской границе.
О ходе переговоров, как сообщает Укринформ, он рассказал на брифинге, передает Эспрессо.TV .
"Только что вернулся с украинско-польской границы, где встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. У нас были разговоры прямо на границе, в нейтральной зоне, затем перешли в Украину на несколько шагов в знак поддержки", - отметил Кулеба.
По его словам, у него был продуктивный разговор с госсекретарем по поводу эффективности санкций, которые уже применили против России, и принятых мер, а также будущих шагов по поставке Украине необходимого вооружения и применения дополнительных санкций против России.
"Я уверен, что мы будем применять их в ближайшие дни, США также будут координировать усилия со своими европейскими партнерами", – подчеркнул министр.
- Напомним, сегодня Владимир Зеленский выступил перед Сенатом США, где заявили, что Вашингтон планирует передать 2,75 млрд долларов. для гуманитарных служб Украины и Польши
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