Кулеба: Вероятность нового вторжения РФ зависит от двух факторов

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Liga.net .



Кулеба отметил, что вероятность российского вторжения зависит от силы и выдержки Украины, а также от силы и скоординированности международных партнеров.



Он считает, что новая наступательная операция является одной из опций, рассматриваемых российскими властями.



По словам Кулебы, первым фактором, влияющим на вероятность наступления России, есть сила, покой и выдержка Украины.



"Мы должны в ближайшие месяцы – и общество, и государство – продемонстрировать максимальную эффективность, максимальную выдержку и не вестись на провокации ни внутри страны, ни в зоне конфликта", - подчеркнул он.



Вторым фактором он назвал скоординированность и силу действий международных партнёров Украины.



Министр добавил, что украинские власти работают над обоими факторами.



"Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве", - сказал Кулеба.



Он отметил, что главная цель РФ – максимально ослаблять Украину, дестабилизируя ее изнутри и препятствуя ее сотрудничеству с другими государствами в оборонной сфере.

Напомним, 22 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил , что вторжение России на украинские территории будет иметь тяжелые последствия.

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