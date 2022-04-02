Кулеба в разговоре с главой МИД Германии Бербок заявил о необходимости новых жестких санкциях против РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Германии Анналеной Бербок
Об этом он написал в Twitter.
"Я разговаривал с Анналеной Бербок и поблагодарил Германию за отказ платить за экспорт российского природного газа в рублях. Указал на необходимость введения новых жестких санкций против России. Информирован о событиях на передовой. Необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности Украины является насущной", - отметил министр.
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