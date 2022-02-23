Кулеба в ООН: сам Путин не остановится, Украина нуждается в помощи и ждет конкретных действий против военной машины РФ

Об этом министр заявил 23 февраля, передаёт Еспресо.TV.



"Никто не сможет пережить этот кризис, если Путин решит, что он может двигаться вперед со своей агрессией против Украины. Ваши правительства и ваш народ столкнутся с болезненными последствиями вместе с нашим правительством и народом. Вот почему мы должны использовать этот последний шанс для действий и остановить Путина там, где он есть. Понятно, что он сам не остановится", - заявил Кулеба.



Он отметил, что начало масштабной войны в Украине станет концом всего мирового порядка. И Россия прямо сейчас должна получить жесткий, быстрый и решительный ответ. Иначе, по словам Кулебы, это будет означать "полное банкротство международной системы безопасности и международных институтов, которым возложена задача поддерживать глобальный порядок безопасности".



Глава МИД подчеркнул, что сегодня ООН должна быть решительным активным игроком, чтобы доказать, что она может отстаивать свои принципы. Кулеба отметил, что если Россия, как член Совбеза ООН, может нарушать правила без последствий, то этому примеру могут последовать и другие члены. Если же России удастся доказать слабость ООН, которую она считает новой Лигой наций, тогда организация не будет иметь никакого влияния на Путина и РФ.



"Россия проявила готовность к эскалации вокруг Украины. У нас не так много времени, чтобы остановить и остановить эти действия. Время, которое уходит, грозит украинцам не только военным, но и гражданским лицам. Украина ожидает немедленных пропорциональных конкретных шагов. ООН - та организация, которая должна продемонстрировать главную роль Не стоит только осуждать. Надо конкретно остановить российскую военную машину, которая может начать кровавый конфликт, где тысячи погибнут, пострадают, получат ранения. Никто этого не хочет. Нам нужна ваша помощь. Мы не видим альтернатив мирному урегулированию ", – заявил Кулеба.



Также глава МИД заявил, что Украина "внесла исторически важный вклад в глобальную безопасность", когда в 1994 году отказалась от ядерного оружия. И возвращать себе это оружие, как сказал Кулеба, Украина не собирается.



"Сегодня мы ожидаем, что мир вместо этого установит нашу безопасность соответствующим масштабом и решительностью действий перед лицом исторического уровня угрозы. Именно поэтому Украина обратилась за безотлагательными консультациями в соответствии со статьей 6 Будапештского меморандума", - отметил министр.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что на заседании Генассамблеи ООН 23 февраля ООН либо защитит свои принципы, либо превратится в Лигу наций .



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