Кулеба: в Крыму оккупанты эвакуировали работников химзавода "Титан", возможна подготовка провокации

Об этом Кулеба написал в Twitter.



Глава МИД предположил, что оккупанты могут готовить провокацию с целью обвинения Украины.



"Тревожные сообщения из Крыма, что всю ночную смену химического завода "Титан" в Армянске эвакуировали с объекта. Это может быть подготовкой к очередной инсценированной провокации со стороны России. Москва, похоже, не имеет предела в попытках фальсифицировать поводы для дальнейшей агрессии" , – написал Кулеба.