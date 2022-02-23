Кулеба: в Крыму оккупанты эвакуировали работников химзавода "Титан", возможна подготовка провокации
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в оккупированном Россией Крыму с расположенного в Армянске химзавода "Титан" эвакуировали всех работников ночной смены
Об этом Кулеба написал в Twitter.
Глава МИД предположил, что оккупанты могут готовить провокацию с целью обвинения Украины.
"Тревожные сообщения из Крыма, что всю ночную смену химического завода "Титан" в Армянске эвакуировали с объекта. Это может быть подготовкой к очередной инсценированной провокации со стороны России. Москва, похоже, не имеет предела в попытках фальсифицировать поводы для дальнейшей агрессии" , – написал Кулеба.
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