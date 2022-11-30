Кулеба в Бухаресте призвал Германию как можно скорее предоставить Украине системы ПВО Patriot
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду обратился к Германии с просьбой как можно скорее предоставить Украине системы ПВО Patriot
Об этом идет речь на сайте CNN.
"Сообщение простое: дайте Патриоты как можно скорее", - сказал Кулеба, выступая на встрече министров иностранных дел НАТО в Бухаресте.
"Это та система, которая нужна Украине для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры", - пояснил Кулеба.
Заявление Кулебы прозвучало после того, как на прошлой неделе Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Берлин должен отправить ракетные комплексы ПВО Patriot непосредственно в Украину, а не в Польшу.
- Напомним, 21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию отправить Patriot в Украину.
- В Германии сообщили, что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.
- В НАТО 25 ноября заявили, что решение по передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot Украине должны принимать правительства стран.
- Польша сразу же в этот день после разрешения НАТО повторно попросила Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.
- В Пентагоне прокомментировали варианты усиления ПВО Украины
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