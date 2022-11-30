Об этом идет речь на сайте CNN.

"Сообщение простое: дайте Патриоты как можно скорее", - сказал Кулеба, выступая на встрече министров иностранных дел НАТО в Бухаресте.

"Это та система, которая нужна Украине для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры", - пояснил Кулеба.

Заявление Кулебы прозвучало после того, как на прошлой неделе Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Берлин должен отправить ракетные комплексы ПВО Patriot непосредственно в Украину, а не в Польшу.

Напомним, 21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию отправить Patriot в Украину.

В Германии сообщили, что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.

В НАТО 25 ноября заявили, что решение по передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot Украине должны принимать правительства стран.

Польша сразу же в этот день после разрешения НАТО повторно попросила Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.

В Пентагоне прокомментировали варианты усиления ПВО Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb