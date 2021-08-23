Кулеба: в Афганистане остаются около 50 украинцев
По состоянию на 23 августа, после трех эвакуационных рейсов из Кабула, МИД сообщает о не менее 50 украинцах, которые остаются в стране
Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, передает "РБК-Украина".
По его словам, количество находящихся в стране украинцев, которым нужна помощь с эвакуацией, постоянно меняется: некоторым людям удается вылететь из Афганистана на самолетах других государств, вместе с тем, поступают и новые просьбы о помощи.
"Мы никого не бросим на произвол судьбы, поэтому будем работать над дальнейшей эвакуацией двумя путями: с партнерами, чтобы они подхватывали наших граждан или организовывать собственные борта", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что последний рейс, которым из Кабула было вывезено более ста человек, удалось осуществить буквально накануне того, как местный аэропорт был закрыт на неопределенное время.
- Первым бортом в ночь с 15 на 16 августа Украине удалось эвакуировать из аэропорта Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
- Впоследствии, 120 жителей Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что 17 августа отправят рейс из Украины в Афганистан для эвакуации граждан .
- 21 августа 2021 года из аэропорта Кабула вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Рейс забрал из страны 83 человека. Среди них 31 украинский гражданин.
- 23 августа третий борт Украины покинул аэропорт Кабула и вывез из захваченной исламистами страны более 100 украинцев Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
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