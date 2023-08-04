Кулеба: украинская Формула мира - это воплощенный в жизнь Устав ООН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Формула мира в Украине является практическим воплощением принципов, заложенных в Уставе Организации Объединенных Наций
Об этом он сказал в Twitter.
"Формула мира в Украине - это, по сути, воплощенный в жизнь Устав ООН. Его пункты полностью соответствуют резолюциям ГА ООН, одобренным более 140 стран", - отметил Кулеба.
По его словам, поддержка Формулы означает поддержку не только справедливого и крепкого мира в Украине, но и международного права.
- В начале августа Саудовская Аравия собирается провести мирные переговоры по Украине, планируют пригласить 30 стран, но не Россию.
- В Офисе президента в воскресенье, 30 июля, подтвердили проведение саммита по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии.
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