Кулеба: украинская Формула мира - это воплощенный в жизнь Устав ООН

Об этом он сказал в Twitter.

"Формула мира в Украине - это, по сути, воплощенный в жизнь Устав ООН. Его пункты полностью соответствуют резолюциям ГА ООН, одобренным более 140 стран", - отметил Кулеба.

По его словам, поддержка Формулы означает поддержку не только справедливого и крепкого мира в Украине, но и международного права.