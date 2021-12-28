Кулеба: Украина проведет переговоры с новым правительством Германии по поставкам вооружения НАТО

Об этом пишет РБК-Украина .



"Мы, безусловно, будем говорить с немцами вообще о теме поставки Украине вооружения как таковой. Меня здесь меньше беспокоит вопрос, как именно это делать, через механизм НАТО или иначе", - заявил министр.



По его словам, это принципиальный вопрос, поскольку нет никаких ограничений на торговлю вооружением с Украиной.



"И мы являемся ответственным участником международного рынка вооружений, поэтому какие-либо ограничения устанавливаются отдельными странами не по юридическим или безопасным соображениям, а сугубо по политическим. Я считаю, что в отношениях с Германией подобные ограничения не соответствуют духу и характеру наших двусторонних отношений", – добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 13 декабря издание Bild сообщило, что Меркель с мая блокировала поставки оружия в Украину через НАТО.

Минобороны Украины обвинило Германию в блокировании поставок оружия НАТО.

Глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с новоназначенным федеральным министерством иностранных дел Германии Анналеной Бербок "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе.

По словам Кулебы, Украина ведет переговоры с Германией по возобновлению закупки оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

14 декабря Зеленский отреагировал на информацию о блокировании Германией поставок оружия Украине.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил , что с приходом нового немецкого правительства позиция по поставкам вооружения Украине осталась отрицательной.

Будущий преемник Ангелы Меркель в должности лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выступил за поставку оружия Украине

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