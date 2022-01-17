Кулеба: Украина не планировала и не планирует никакие наступательные операции в зоне ООС
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не планировала и не планирует никаких наступательных действий на Востоке Украины
Такое мнение он высказал в комментарии французскому изданию Le Figaro, говорится в Twitter МИД Украины.
Кулеба отметил, что совместно с партнерами по Нормандскому формату, Украина последовательно ищет пути политического и дипломатического урегулирования кризиса.
Украина никогда не планировала и не планирует никаких наступательных военных операций на Донбассе. Напротив, вместе с Францией и Германией, как посредниками, мы в течение всего 2021 года искали политическое и дипломатическое решение на основе Минских соглашений", - подчеркнул он.
- Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал союзников назвать Россию неприемлемую цену дальнейшей агрессии против Украины.
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