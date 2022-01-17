Кулеба: Украина не планировала и не планирует никакие наступательные операции в зоне ООС

Такое мнение он высказал в комментарии французскому изданию Le Figaro, говорится в Twitter МИД Украины.



Кулеба отметил, что совместно с партнерами по Нормандскому формату, Украина последовательно ищет пути политического и дипломатического урегулирования кризиса.



Украина никогда не планировала и не планирует никаких наступательных военных операций на Донбассе. Напротив, вместе с Францией и Германией, как посредниками, мы в течение всего 2021 года искали политическое и дипломатическое решение на основе Минских соглашений", - подчеркнул он.

FM @DmytroKuleba for @Le_Figaro : “Ukraine не имеет планирования и не является планом для проведения offensive military operations in Donbas. На церемонии, с Францией и Германией как mediators, мы имели spent 2021 секции политических и diplomatic solutions основанных на Minsk agreements.” — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) January 17, 2022