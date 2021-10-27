Кулеба: Украина и США завершают работу над обновленной хартией стратегического партнерства

Об этом он сказал на брифинге 27 декабря.

"Дата определена, мы вскоре ее анонсируем вместе с Соединенными Штатами. Заседание состоится в Вашингтоне, и, соответственно, это будет мой визит в Энтони Блинкен (госсекретаря США – ред.)", - сообщил Кулеба.

По его словам, это будет очень серьезный, сложный визит, и вместе с ним в США улетят представители разных министерств, ведомств.

"Мы нацелены именно на максимальный результат, тесно работаем с американскими коллегами, завершаем разработку совместной обновленной хартии стратегического партнерства, которую нам поручили принять президенты Байден и Зеленский на этом заседании", - добавил Кулеба.

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