Кулеба: Украина и США завершают работу над обновленной хартией стратегического партнерства
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и США завершают работу над обновленной хартией стратегического партнерства и определили дату заседания комиссии
Об этом он сказал на брифинге 27 декабря.
"Дата определена, мы вскоре ее анонсируем вместе с Соединенными Штатами. Заседание состоится в Вашингтоне, и, соответственно, это будет мой визит в Энтони Блинкен (госсекретаря США – ред.)", - сообщил Кулеба.
По его словам, это будет очень серьезный, сложный визит, и вместе с ним в США улетят представители разных министерств, ведомств.
"Мы нацелены именно на максимальный результат, тесно работаем с американскими коллегами, завершаем разработку совместной обновленной хартии стратегического партнерства, которую нам поручили принять президенты Байден и Зеленский на этом заседании", - добавил Кулеба.
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