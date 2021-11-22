Кулеба: Украина и ЕС против исключений для "Северного потока-2"

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина .



"Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что Северный поток-2 должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС. Мы работаем над тем, чтобы России не удалось превратить Северный поток-2 в северное оружие" , – подчеркнул министр.



По его словам, РФ оказывает давление на ЕС сертификацией "Северного потока-2".



Министр назвал результатом совместных с партнерами усилий, что газопровод до сих пор не работает, и Украина и партнеры выиграли много времени для лучших условий по противостоянию с Россией.



По словам Дмитрия Кулебы, миграционный кризис, военная эскалация РФ вдоль границы и на временно оккупированных территориях, повышенные уровни пропаганды России в ЕС и действия России по парализации нормандского формата и Минского процесса – это все "элементы одной и той же игры, направленной на увеличение давления на Евросоюз. Для уступок. Именно такую позицию Украина доносила партнерам, и они согласны с ней".



"Мы видим усилия юристов и лоббистов РФ, пытающихся найти щели в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для Северного потока-2. Но мы настаиваем, что исключений быть не должно", - добавил он.

Напомним, 17 ноября генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил , что Россия пытается обойти законы ЕС, чтобы сертифицировать лишь часть газопровода "Северный поток-2".

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