Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает телеканал ARD.

По его словам, никто на Западе не должен верить в то, что украинцы будут охотнее идти на уступки без поставки вооружения.

"Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война – война за наше существование", – подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что в Украине гораздо меньше оружия, чем в России.

"Поэтому чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено, тем больше будет помощь для нас. Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда многое будет потрачено впустую, много людей погибнет", - добавил. он.

17 июня в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила от США военной помощи более чем на $6,3 млрд.

А канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что немецкое оружие, которое Берлин пообещал предоставить Украине для противостояния российским войскам, прибудет в срок. Германия ранее заявила о планах поставки ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.

19 июня посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон делает все возможное , чтобы как можно быстрее предоставить Киеву все необходимое оружие и помощь в войне с Россией.

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