Кулеба: Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают Россию за стол переговоров

Об этом он сообщил в Twitter.

Эта встреча (президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона с канцлером Германии Олафом Шольцем, - ред.) - важный политический сигнал”, - написал Кулеба.

По его словам, на переговорах с лидерами Франции и Германии Зеленский донес позицию украинской стороны. Зеленский подчеркнул, что Украина при любых обстоятельствах будет бороться за свои интересы.

"Партнеры видят, что именно РФ обостряет ситуацию и блокирует регулирование. Совместными усилиями возвращаем РФ за стол переговоров", - добавил Кулеба.



15-16 декабря в Брюсселе проходит шестой саммит Восточного партнерства, в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский во время визита в Брюссель встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, с которым обсудил европейские перспективы Украины и напряжение на границе с Россией.

15 декабря президент Владимир Зеленский во время визита в Брюссель провел встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, где они обсудили евроинтеграцию, агрессию РФ и оборонную сферу.

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