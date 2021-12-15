Кулеба: Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают Россию за стол переговоров
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия, Франция и Украина объединяют усилия по возвращению России за стол переговоров
Об этом он сообщил в Twitter.
Эта встреча (президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона с канцлером Германии Олафом Шольцем, - ред.) - важный политический сигнал”, - написал Кулеба.
По его словам, на переговорах с лидерами Франции и Германии Зеленский донес позицию украинской стороны. Зеленский подчеркнул, что Украина при любых обстоятельствах будет бороться за свои интересы.
"Партнеры видят, что именно РФ обостряет ситуацию и блокирует регулирование. Совместными усилиями возвращаем РФ за стол переговоров", - добавил Кулеба.
- 15-16 декабря в Брюсселе проходит шестой саммит Восточного партнерства, в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.
- Владимир Зеленский во время визита в Брюссель встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, с которым обсудил европейские перспективы Украины и напряжение на границе с Россией.
- 15 декабря президент Владимир Зеленский во время визита в Брюссель провел встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, где они обсудили евроинтеграцию, агрессию РФ и оборонную сферу.
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