Кулеба: Украина договаривается с Германией о согласии на закупку вооружения у НАТО
Украина ведет переговоры с Германией о возобновлении закупки оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Укринформ .
Министр иностранных дел отметил, что ранее Украина предоставила доступ к системе оборонных закупок НАТО, благодаря чему Минобороны может покупать вооружение напрямую у стран-партнеров.
"У нас действительно есть определенные дискуссии с некоторыми членами Альянса по поводу того, как вся система будет функционировать, но я убежден, что мы должны говорить об этом с ними сейчас на двустороннем уровне как дипломаты", - уточнил Дмитрий Кулеба.
Однако, по его словам, эту задачу можно выполнить.
Кроме того, министр подчеркнул, что глава МИД Германии Анналена Бербок осознает угрозу со стороны РФ, а также риски газопровода "Северный поток-2". Дмитрий Кулеба добавил, что она считает применение не только буквы, но и духа третьего энергетического пакета ЕС к "Северному потоку-2" безоговорочным требованием к газопроводу.
- Напомним, 13 декабря Минобороны Украины обвинило Германию в блокировании поставок оружия НАТО.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с новоназначенным федеральным министерством иностранных дел Германии Анналеной Бербок "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе.
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