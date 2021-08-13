Кулеба: участие в саммите "Крымская платформа" подтвердили 42 страны
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество участников саммита "Крымская платформа" возросло до 42 стран
Об этом он сообщил в Facebook .
"День запуска приближается. Утром было 40 участников. А после обеда уже 42", - написал он.
- Напомним, президент Польши Анджей Дуда осуществит визит в Киев ко Дню Независимости Украины и примет участие в саммите "Крымской платформе"
- Утром, 13 августа, 40 стран подтвердили участие в платформе с деоккупации Крыму.
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