Кулеба: участие в саммите "Крымская платформа" подтвердили 42 страны

Об этом он сообщил в Facebook .

"День запуска приближается. Утром было 40 участников. А после обеда уже 42", - написал он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда осуществит визит в Киев ко Дню Независимости Украины и примет участие в саммите "Крымской платформе"

Утром, 13 августа, 40 стран подтвердили участие в платформе с деоккупации Крыму.