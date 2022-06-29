Об этом Кулеба написал в twitter .

"Украинские журналисты-расследователи обнаружили, что российский Газпромбанк используется как для получения европейских платежей за газ и нефть, так и для выплаты зарплат российским военным, ведущим агрессивную войну против Украины. Какая ирония. На Газпромбанк необходимо наложить санкции и отключить его от SWIFT" , – написал Кулеба.

25 мая стало известно, что европейские энергетические компании пошли по требованию России платы за газ рублями во избежание проблем со снабжением горючего и осуществляют выплаты через Газпромбанк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb