Кулеба требует отключить от SWIFT банк, через который получают зарплату оккупанты
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал наложить санкции на Газпромбанк, из-за которого получают зарплату россияне, участвующие в войне против Украины
Об этом Кулеба написал в twitter .
"Украинские журналисты-расследователи обнаружили, что российский Газпромбанк используется как для получения европейских платежей за газ и нефть, так и для выплаты зарплат российским военным, ведущим агрессивную войну против Украины. Какая ирония. На Газпромбанк необходимо наложить санкции и отключить его от SWIFT" , – написал Кулеба.
- 25 мая стало известно, что европейские энергетические компании пошли по требованию России платы за газ рублями во избежание проблем со снабжением горючего и осуществляют выплаты через Газпромбанк.
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