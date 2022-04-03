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Кулеба требует от G7 разрушительных санкций против РФ за массовые убийства оккупантами жителей Бучи

3 апреля, 2022 воскресенье
13:40
война с Россией Дмитрий Кулеба

Из-за массовых убийств россиянами жителей Бучи в Киевской области глава МИД Дмитрий Кулеба требует от стран G7 ввести против РФ жесткие санкции, в частности ввести эмбарго на российские нефть и газ и отключить все банки от SWIFT

Об этом он написал в твиттере .

Дмитрий Кулеба отметил, что Бучанская резня была умышленной, а россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев.

"Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 сейчас: эмбарго на нефть, газ, уголь; закрыть все порты для российских судов и товаров; отключить все российские банки от SWIFT", - подчеркнул министр.

  • Напомним, 3 апреля экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что после зверств российской армии в Буче ООН должен немедленно исключить РФ из Совета по правам человека или самораспуститься.
  • Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что зверства российских оккупантов на Киевщине стали возможны из-за трусливой позиции европейских лидеров.

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