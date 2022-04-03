Кулеба требует от G7 разрушительных санкций против РФ за массовые убийства оккупантами жителей Бучи
Из-за массовых убийств россиянами жителей Бучи в Киевской области глава МИД Дмитрий Кулеба требует от стран G7 ввести против РФ жесткие санкции, в частности ввести эмбарго на российские нефть и газ и отключить все банки от SWIFT
Об этом он написал в твиттере .
Дмитрий Кулеба отметил, что Бучанская резня была умышленной, а россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев.
"Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 сейчас: эмбарго на нефть, газ, уголь; закрыть все порты для российских судов и товаров; отключить все российские банки от SWIFT", - подчеркнул министр.
- Напомним, 3 апреля экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что после зверств российской армии в Буче ООН должен немедленно исключить РФ из Совета по правам человека или самораспуститься.
- Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что зверства российских оккупантов на Киевщине стали возможны из-за трусливой позиции европейских лидеров.
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