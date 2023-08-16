Кулеба: Только коллективный голос глобального Юга может заставить РФ изменить позицию

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью Arabnews .

"Хотя российская агрессия против Украины происходит в Европе, она имеет глобальный резонанс и последствия российской агрессии ощущают на себе страны Ближнего Востока, Азии, Африки, Южной Америки", – констатировал глава МИД.

"Вот почему важно иметь на борту все эти страны в совместных усилиях, чтобы покончить с этим конфликтом, ослабить давление на наши экономики, на глобальную продовольственную безопасность и, конечно, восстановить уважение к международному праву", - добавил он.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Турция, Индия, Индонезия, Южная Африка, Бразилия и даже Китай имеют достаточное влияние на РФ, Кулеба сказал, что это будет постепенный процесс, но движущийся в правильном направлении.

По убеждению министра именно коллективный голос глобального Юга, а не отдельные нации, приведет Россию к переговорам.