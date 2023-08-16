Кулеба: Только коллективный голос глобального Юга может заставить РФ изменить позицию
Украина рассматривает страны глобального Юга как потенциальных союзников в дипломатической работе, результатом которой может стать завершение российско-украинской войны
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью Arabnews .
"Хотя российская агрессия против Украины происходит в Европе, она имеет глобальный резонанс и последствия российской агрессии ощущают на себе страны Ближнего Востока, Азии, Африки, Южной Америки", – констатировал глава МИД.
"Вот почему важно иметь на борту все эти страны в совместных усилиях, чтобы покончить с этим конфликтом, ослабить давление на наши экономики, на глобальную продовольственную безопасность и, конечно, восстановить уважение к международному праву", - добавил он.
Отвечая на вопрос, считает ли он, что Турция, Индия, Индонезия, Южная Африка, Бразилия и даже Китай имеют достаточное влияние на РФ, Кулеба сказал, что это будет постепенный процесс, но движущийся в правильном направлении.
По убеждению министра именно коллективный голос глобального Юга, а не отдельные нации, приведет Россию к переговорам.
- По данным ОП, украинскую Формулу мира поддерживают уже 58 стран мира.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.74
- Актуальное
- Важное