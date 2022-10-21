Кулеба спрогнозировал, повлияет ли отставка Трасс на Украину
Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что перебоев с поддержкой Украины от Британии после отставки премьер-министра Лиз Трасс не будет
Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона "Единые новости".
"Я думаю, что сложились какие-то очень серьезные внутрипартийные балансы, побудившие ее принять это решение. Я после интервью планировал отправить ей короткое сообщение и поддержать в этой ситуации. Перебои у нас могут быть только с электроэнергией, да и их тоже мы можем избежать, если будем бережно к этому относиться. Перебоев с поддержкой не будет", - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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- 20 октября, премьер Британии Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку после 6 недель пребывания в должности.
- Лиз Трасс установила своеобразный антирекорд – 44 дня – кратчайший срок в истории Великобритании.
- 20 октября политический редактор издания Times Стивен Суинфорд сообщил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может принять участие в гонке за лидерство в Консервативной партии, чтобы заменить Лиз Трасс.
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