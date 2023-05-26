Кулеба совершил первый в истории двусторонних отношений визит в Мозамбик. Там откроют посольство Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил первый в истории двусторонних отношений визит в Мозамбик, где встретился с президентом страны
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.
"Мой визит в Мозамбик имеет три основных задачи. Первое: заложить политический фундамент для развития взаимовыгодных отношений наших стран. Второе: обсудить воплощение Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Третье: наработать перспективные направления экономического сотрудничества", - рассказал Дмитрий Кулеба.
Министр поблагодарил мозамбикскую сторону за предоставление официального согласия на открытие украинского посольства в Мапуту.
Кулеба рассказал о ситуации на фронте и усилиях Сил обороны Украины по отражению ракетно-дроновых атак РФ и освобождению временно оккупированных территорий.
Он пригласил Мозамбик присоединиться к формуле мира президента Зеленского. Также дипломат предложил включить страну в гуманитарную программу Grain From Ukraine.
- Ранее стало известно, что Украина откроет посольство в Руанде.
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