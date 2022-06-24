Кулеба сообщил, когда произошел переломный момент для кандидатства Украины в ЕС
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины очень важен визит лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии в Киев
Об этом глава МИД сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".
По словам Кулебы, переломным моментом в решении предоставления Украине статуса кандидата в ЕС - именно и стал визит в Киев лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии.
"Еще неделю назад все было довольно шатко. Однако дожали, доверили, убедили и сегодня началась новая эпоха. Она называется очень коротко: "Украина – это Европа". Список скептиков был известен давно. Это были Нидерланды, и Дания, Швеция, Португалия. Германия была в этом лагере.Очень важную роль сыграл президент Франции Эмманюэль Макрон. Да и переломным моментом стал визит четырех европейских лидеров в Киев на прошлой неделе в четверг. Могу, как говорится, открыть занавес, в пятницу следующего дня уже был обнародован позицию Еврокомиссии. Однако, на момент визита в четверг еще не было окончательного документа Еврокомиссии. Это был очень тонкий и очень хрупкий процесс, однако все получилось", – рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- 23 июня Украина получила статус государства-кандидата на вступление в ЕС.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что представители Евросоюза приложат все усилия, чтобы Украина получила членство по упрощенной процедуре.
- Боррель заявил, что Евросоюз немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и окончательное членство в ЕС.
- Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что статус кандидата на вступление в ЕС предоставили авансом и Украине необходимо провести реформы в разных сферах.
- Зеленский обратился к участникам саммита ЕС после предоставления Украине статуса кандидата в членство.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное