Кулеба сообщил, когда произошел переломный момент для кандидатства Украины в ЕС

Об этом глава МИД сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам Кулебы, переломным моментом в решении предоставления Украине статуса кандидата в ЕС - именно и стал визит в Киев лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии.

"Еще неделю назад все было довольно шатко. Однако дожали, доверили, убедили и сегодня началась новая эпоха. Она называется очень коротко: "Украина – это Европа". Список скептиков был известен давно. Это были Нидерланды, и Дания, Швеция, Португалия. Германия была в этом лагере.Очень важную роль сыграл президент Франции Эмманюэль Макрон. Да и переломным моментом стал визит четырех европейских лидеров в Киев на прошлой неделе в четверг. Могу, как говорится, открыть занавес, в пятницу следующего дня уже был обнародован позицию Еврокомиссии. Однако, на момент визита в четверг еще не было окончательного документа Еврокомиссии. Это был очень тонкий и очень хрупкий процесс, однако все получилось", – рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

23 июня Украина получила статус государства-кандидата на вступление в ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что представители Евросоюза приложат все усилия, чтобы Украина получила членство по упрощенной процедуре.

Боррель заявил, что Евросоюз немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и окончательное членство в ЕС.

Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что статус кандидата на вступление в ЕС предоставили авансом и Украине необходимо провести реформы в разных сферах.

Зеленский обратился к участникам саммита ЕС после предоставления Украине статуса кандидата в членство.

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