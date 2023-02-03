Кулеба сказал, может ли Украина разорвать дипломатические отношения с Ираном
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может разорвать дипломатические отношения с Ираном, поставляющим России дроны-камикадзе Shahed-136
Об этом он сказал в интервью BBC .
"Я внес такое предложение на рассмотрение президента, этот вопрос абсолютно открыт. Решение может быть принято в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Ирана", - заявил Кулеба.
При этом он снова подчеркнул, что Украина не атаковала иранские военные заводы.
"Я не знаю, кто бил по объектам военной инфраструктуры в Иране. Мы Ирану ничего злого исторически не сделали", - подчеркнул министр.
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