Об этом он сказал в интервью BBC .

"Я внес такое предложение на рассмотрение президента, этот вопрос абсолютно открыт. Решение может быть принято в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Ирана", - заявил Кулеба.

При этом он снова подчеркнул, что Украина не атаковала иранские военные заводы.

"Я не знаю, кто бил по объектам военной инфраструктуры в Иране. Мы Ирану ничего злого исторически не сделали", - подчеркнул министр.