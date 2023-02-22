Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Кулеба принял участие в мероприятии, где обсуждали нарушения прав человека, вызванные агрессией России, в штаб-квартире ООН с участием 45 стран.

"Самое отвратительное российское преступление - это принудительная депортация украинских детей в Россию, похищение их у семей и опекунов. Тысячи сирот и детей без родительского ухода были переданы на усыновление российским семьям. Речь идет в целом о тысячах, возможно, десятках тысяч детей", - сказал министр. иностранных дел.

Руководитель Министерства подчеркнул, что в плену РФ остаются тысячи украинских военных и мирных жителей. Кроме того, все уровни российского правительства вовлечены в депортацию детей, которая совершает преступление геноцида.

"Этот ужас должен быть остановлен, а все преступники, привлеченные к нему, должны понести ответственность. Для того чтобы его остановить, нужно объединить все силы. Правительств, международного сообщества, международных организаций, НПО, активистов, медиа, экспертов и юристов ", – призвал Кулеба.

Министр перечислил многочисленные российские преступления: фильтрационные лагеря, пытки, смертные казни, сексуальное насилие, убийства мирных людей, ракетные, дроновые удары по критической инфраструктуре.

Агрессия РФ началась девять лет назад, в феврале 2014 года, с вторжения России в Крым. Потому Кулеба призвал создать международный специальный трибунал.

"Ненаказанное зло растет. Причина российских преступлений в течение этих девяти лет сводится к одному слову: безнаказанность. Россия почувствовала, что ей все сойдет с рук. Поэтому лекарство против российских преступлений тоже сводится к одному слову: справедливость", - добавил министр иностранных дел. Украины.