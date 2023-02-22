Кулеба: самое отвратительное преступление РФ - депортация украинских детей, речь может идти о десятках тысяч
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что самое отвратительное российское преступление - это принудительная депортация украинских детей, речь может идти о десятках тысяч
Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Украины.
Кулеба принял участие в мероприятии, где обсуждали нарушения прав человека, вызванные агрессией России, в штаб-квартире ООН с участием 45 стран.
"Самое отвратительное российское преступление - это принудительная депортация украинских детей в Россию, похищение их у семей и опекунов. Тысячи сирот и детей без родительского ухода были переданы на усыновление российским семьям. Речь идет в целом о тысячах, возможно, десятках тысяч детей", - сказал министр. иностранных дел.
Руководитель Министерства подчеркнул, что в плену РФ остаются тысячи украинских военных и мирных жителей. Кроме того, все уровни российского правительства вовлечены в депортацию детей, которая совершает преступление геноцида.
"Этот ужас должен быть остановлен, а все преступники, привлеченные к нему, должны понести ответственность. Для того чтобы его остановить, нужно объединить все силы. Правительств, международного сообщества, международных организаций, НПО, активистов, медиа, экспертов и юристов ", – призвал Кулеба.
Министр перечислил многочисленные российские преступления: фильтрационные лагеря, пытки, смертные казни, сексуальное насилие, убийства мирных людей, ракетные, дроновые удары по критической инфраструктуре.
Агрессия РФ началась девять лет назад, в феврале 2014 года, с вторжения России в Крым. Потому Кулеба призвал создать международный специальный трибунал.
"Ненаказанное зло растет. Причина российских преступлений в течение этих девяти лет сводится к одному слову: безнаказанность. Россия почувствовала, что ей все сойдет с рук. Поэтому лекарство против российских преступлений тоже сводится к одному слову: справедливость", - добавил министр иностранных дел. Украины.
- 18 января в эфире Эспрессо Лубинец отметил , что РФ вывезла десятки тысяч детей из Украины и не дает информацию о них.
- Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи в Страсбурге с директором Департамента Совета Европы по борьбе с дискриминацией Генерального директората по демократии и человеческому достоинству Йеруном Шоккенбруком обсудил с ним вопросы депортации украинских детей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.29Продажа 42.15
- Актуальное
- Важное