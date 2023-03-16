Кулеба с китайским коллегой обсудили пути достижения мира в Украине

Об этом он написал в Twitter.

"В ходе моего сегодняшнего телефонного разговора с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом мы обсудили важность принципа территориальной целостности", - говорится в сообщении.

"Я отметил важность "формулы мира" президента Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине", - добавил Кулеба.