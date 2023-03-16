Кулеба с китайским коллегой обсудили пути достижения мира в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с китайским коллегой Цинь Ганом принципы, на которых можно восстановить мир в Украине
Об этом он написал в Twitter.
"В ходе моего сегодняшнего телефонного разговора с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом мы обсудили важность принципа территориальной целостности", - говорится в сообщении.
"Я отметил важность "формулы мира" президента Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине", - добавил Кулеба.
- Напомним, на этой неделе появилась информация о визите лидера Китая Си Цзиньпина в Москву, где он встретится с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить перспективы достижения мира.
- СМИ также сообщали, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны, вероятно, уже после поездки в Москву.
- Напомним, к годовщине начала полномасштабной войны Китай опубликовал свое видение того, как завершить войну между Россией и Украиной.
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