Кулеба с 13 главами МИД мира "спели" гимн Украины в twitter

Совместное "исполнение" гимна состоялось в twitter.

Сам Кулеба начал флешмоб первой строчкой украинского гимна: "Еще не умерла Украина и слава, и воля". Его продолжила глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир: "Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба".

Далее слово взял эстонский министр Маргус Тсахкна: "Погибнут наши враждебки, как роса на солнце". Глава МИД Нидерландов Вопке Хустра: "Воцарим и мы, братия, в своей сторонке".

Его подхватил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис: "Душа и тело мы положим за нашу свободу". За ним – глава шведской дипломатии Тобиас Бильстрем: "И покажете, что вы, братия, казацкого рода" (отметим, что Бильстрём единственный изменил слова гимна так, чтобы не говорить от своего имени).

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи: "Встанем, братия, в бой кровавый от Сяна до Дона". За ним последовал глава МИД Британии Джеймс Клеверли: "В родном краю властвовать не дадим никому".

К ним присоединились главы МИД Франции Катрин Колонна и Германии Анналена Бербок, которые вместе "спели": "Черное море улыбнется, Дед Днепр обрадуется, / Еще на нашей Украине доспеет".

Продолжил глава МИД Италии Антонио Таяни: "А рвение, труд искренний своего еще докажет"; глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: "Еще ся свободе в Украине песня громко разляжет", министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли "За Карпаты отразится, сговорит степями".

А завершил госсекретарь США Энтони Блинкен: "Станет слава Украины между народами".