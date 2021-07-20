Кулеба: РФ имеет целью превратить Черное море в свое внутреннее озеро

Об этом он заявил во время своего видеообращения.

Кулеба отметил, что безопасность Черного моря является очень важной темой.

"Если страны Черного моря (и НАТО, и Украина, Грузия, и можно найти даже место для Молдовы в этом механизме) не объединит свои усилия, то Россия превратит Черное море в свое внутреннее озеро и начнет полностью властвовать", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что в Украине "есть конкретные идеи в этом вопросе" и они сейчас проговариваются с международными партнерами.

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