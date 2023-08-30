Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Кулеба рассказал во Франции о контрнаступлении Сил обороны в Роботино на Запорожье

Кулеба рассказал во Франции о контрнаступлении Сил обороны в Роботино на Запорожье

30 августа, 2023 среда
13:21
Война с Россией

В среду, 30 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал во Франции об успехе контрнаступления наших воинов в селе Роботино Запорожской области

Об этом идет речь на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Просто сейчас Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться вперед в ходе контрнаступления. Это чрезвычайно сложно. Количество минных полей и фортификаций беспрецедентно. Российские дроны, вертолеты и самолеты доминируют в воздухе. Но нам постепенно удается. Несколько дней назад мы прорвали российскую оборону на одном из участков фронта и освободили стратегически важный населенный пункт Роботино", – сказал Кулеба на конференции послов Франции.

Министр рассказал, что одно украинское подразделение долго штурмовало этот участок фронта, но из-за усталости и потери не могло продолжить наступление – и тогда были приняты радикальные решения – в подразделении сменили командование. Новый командир собрал мотивированных и готовых к бою бойцов. Была создана смешанная группа из 31 бойца, треть из которых не имели боевого опыта, но все они имели знания и волю к победе.

Читайте также: Освобождение Роботино  открывает ВСУ путь на Токмак, - Коваленко

"Фактически работа этой группы сделала возможным наступление целой бригады на Роботино и его освобождение после недель штурмов. После закрепления на его флангах мы открываем путь на Токмак и, в конце концов, Мелитополь и границу с Крымом", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, благодаря лидерству новых командиров и сержантов группа наладила связи с соседними подразделениями и приступила к работе на линии столкновения.

Читайте также: Згурец прогнозирует расширение плацдарма ВСУ в районе Роботино в ширину

"За 18 часов они проползли буквально на животах километры минных полей, где на каждый квадратный метр россияне поставили по шесть мин. Наконец, подразделение добралось до полосы деревьев, которой разделяют фермерские поля. Все в Украине знают это слово - "посадка". Именно в этих незаметных на картах посадках происходят величайшие трагедии и героизм войны. Итак, наше подразделение выбило оттуда россиян и двое суток держало эту позицию, пока не подошло подкрепление", - отметил министр.

Кулеба сообщил дипломатам, что за 40 дней работы подразделение совершило шесть атак и два разведывательных выхода. Группа из 31 бойца выполняла задачи, которые приходились на целый батальон, который должен насчитывать около 400 человек. Потери составили 7 раненых, из них только один, наступивший на мину, в тяжелом состоянии, .

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ривнопиль Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей" освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось, что всего за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью уволили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех у Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно

19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокри Ялы в Донецкой области.

Украинские силы продвинулись севернее Роботиного на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

27 августа представитель прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Роботино в Запорожской области до села Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально уволили село Роботино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.

Франция
военные силы Украины
Запорожская область
Военные новости
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
ЗСУ
29 августа, 2023 вторник
Армия РФ отступает на фоне прорыва линии обороны на Запорожском направлении, - Гуменюк
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
30 августа, 2023 среда
Нарушал ПДД и сопротивлялся: В Днепре патрульный смертельно ранил водителя авто
Верховна Рада
29 августа, 2023 вторник
Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации нардепов
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.14
  • EUR
    Покупка 40.6
    Продажа 41.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
30 августа
13:58
Орбан: Без привлечения россиян к европейской архитектуре безопасности покой граждан ЕС невозможен
13:51
Родные военнопленных и пропавших без вести провели в Киеве акцию в поддержку защитников
13:42
ВСУ опровергли сообщение минобороны РФ о якобы уничтожении украинских военных катеров
13:31
Орбан заявил, что сохранение жизни украинцев важнее независимости страны
13:11
Цены на нефть растут из-за сокращения запасов в США и урагана в Мексиканском заливе, - Reuters
13:08
Обновлено
В Габоне произошел госпереворот: военные объявили о смене режима
13:03
импорт электроэнергии
Вечером 29 августа Украина побила рекорд по потреблению электроэнергии: применена аварийная помощь из ЕС
13:01
Эксклюзив
Центр противодействия коррупции: идея приравнять коррупцию к госизмене представляет угрозу для евроинтеграции Украины
12:57
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 16-22 августа: новый прорыв на фронте и закрытое небо над РФ
12:56
Россияне ночью обстреляли Донетчину: погибли двое гражданских, семеро - ранены
12:52
Обновлено
Атака РФ по Украине: в Киеве есть погибшие и раненые, в Житомирской области повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно
12:46
"Клещиевку надо дожать": Сырский посетил позиции военных на переднем крае
12:42
Скрытые поставки украинского титана в РФ: росолигарху Шелкову объявили дополнительные подозрения
12:41
Обновлено
Аэродром Пскова атаковали БПЛА: в минобороны РФ умолчали об атаке, в ГУР подтвердили уничтожение по меньшей мере четырех самолетов Ил-76
12:32
F-16
Польша будет производить детали для истребителей F-16
12:31
В Раде предлагают отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование
12:31
Приват24
ПриватБанк открыл онлайн-продажу валюты. Подробности
12:31
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Згурец прогнозирует расширение плацдарма ВСУ в районе Работино в ширину, а не вглубь
12:22
Тизер фильма "Растин" появился на Netflix в украинской озвучке
12:12
В 6 областях Украины есть обесточивание из-за обстрелов
12:10
ресторан "Хлібний"
С сентября заведения общепита Киева будут работать на час дольше
12:09
Россияне развернули в оккупированном Мелитополе второй крематорий, - мэр
12:02
коррупция
Раде предлагают приравнять коррупционные преступления к госизмене
12:02
OPINION
Поствоенное восстановление: стратегия и тактика действий
12:00
В Google Meet представили искусственный интеллект Duet, который будет заменять людей на рабочих встречах
11:54
В Израиле разработали автономного подводного робота для поиска рыбы
11:43
Логотип премии Василия Стуса
Премия имени Василия Стуса 2023 года: когда станет известно имя лауреата
11:42
Курс валют на 30 августа: стоимость доллара и евро в обменниках падает
11:32
Эксклюзив
3-я ОШБр продвигается к югу от Бахмута, - Жорин о деталях боев
11:26
Посол Британии назвала любимых украинских писателей
11:23
Британский парламент впервые назвал Тайвань независимой страной в официальном документе
11:15
"Оказывают такую поддержку впервые в истории": посол Британии пояснила, чего иностранные правительства ожидают от власти Украины
11:13
В Беларуси между вагнеровцами и местными правоохранителями обостряется конфликт
10:57
В Киеве третий день фиксируют температурные рекорды
10:55
В оккупированной Новой Каховке уничтожен предвыборный штаб "Единой России", - движение "Атеш"
10:54
Эксклюзив
Военный эксперт: У ВСУ нет огневого контроля над логистикой россиян вокруг Бахмута
10:54
В Англии при раскопках на ферме нашли смотровую площадку каменного века: ей около 8 тыс. лет
10:46
Обзор
Тайные похороны Пригожина из-за страха Путина по поводу беспорядков, проблемы с F-16 и масштабная атака дронов в России. Акценты мировых СМИ 30 августа
10:33
На ТОТ Луганщины россияне с сентября не будут позволять работать таксистам без спецразрешения
10:20
Присоединился к боевикам "Призрака" и воевал за противника: СБУ задержала жителя Одессы
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV