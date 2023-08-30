Кулеба рассказал во Франции о контрнаступлении Сил обороны в Роботино на Запорожье

Об этом идет речь на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Просто сейчас Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться вперед в ходе контрнаступления. Это чрезвычайно сложно. Количество минных полей и фортификаций беспрецедентно. Российские дроны, вертолеты и самолеты доминируют в воздухе. Но нам постепенно удается. Несколько дней назад мы прорвали российскую оборону на одном из участков фронта и освободили стратегически важный населенный пункт Роботино", – сказал Кулеба на конференции послов Франции.

Министр рассказал, что одно украинское подразделение долго штурмовало этот участок фронта, но из-за усталости и потери не могло продолжить наступление – и тогда были приняты радикальные решения – в подразделении сменили командование. Новый командир собрал мотивированных и готовых к бою бойцов. Была создана смешанная группа из 31 бойца, треть из которых не имели боевого опыта, но все они имели знания и волю к победе.

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"Фактически работа этой группы сделала возможным наступление целой бригады на Роботино и его освобождение после недель штурмов. После закрепления на его флангах мы открываем путь на Токмак и, в конце концов, Мелитополь и границу с Крымом", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, благодаря лидерству новых командиров и сержантов группа наладила связи с соседними подразделениями и приступила к работе на линии столкновения.

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"За 18 часов они проползли буквально на животах километры минных полей, где на каждый квадратный метр россияне поставили по шесть мин. Наконец, подразделение добралось до полосы деревьев, которой разделяют фермерские поля. Все в Украине знают это слово - "посадка". Именно в этих незаметных на картах посадках происходят величайшие трагедии и героизм войны. Итак, наше подразделение выбило оттуда россиян и двое суток держало эту позицию, пока не подошло подкрепление", - отметил министр.

Кулеба сообщил дипломатам, что за 40 дней работы подразделение совершило шесть атак и два разведывательных выхода. Группа из 31 бойца выполняла задачи, которые приходились на целый батальон, который должен насчитывать около 400 человек. Потери составили 7 раненых, из них только один, наступивший на мину, в тяжелом состоянии, .

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ривнопиль Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей" освободили село Старомайорское в Донецкой области. 31 июля сообщалось, что всего за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью уволили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех у Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно

19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокри Ялы в Донецкой области.

Украинские силы продвинулись севернее Роботиного на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

27 августа представитель прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Роботино в Запорожской области до села Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально уволили село Роботино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.