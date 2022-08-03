Кулеба рассказал, при каких обстоятельствах Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина немедленно разорвет дипломатические отношения с Минском, если белорусская армия перейдет границу
Об этом Кулеба заявил в интервью Укринформу .
"Я прекрасно помню, как в ночь на 24 февраля с территории Беларуси началось вторжение в Украину. До этого белорусы клялись, что Беларусь для нас не представляет никакой угрозы. У нас нет иллюзий относительно Беларуси, а есть трезвый анализ происходящего , и как не давать дополнительных поводов Лукашенко принимать те или иные решения. Я уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения", - пообещал Кулеба.
Он добавил, что Белоруссия является соучастником преступной агрессии РФ против Украины.
"То, что в воздушном пространстве Беларуси летают российские бомбардировщики – иногда просто тренируются, иногда стреляют, – это наша ежедневная реальность. Еще раз хочу подчеркнуть: Беларусь является соучастником преступления агрессии против Украины, это не подлежит никаким сомнениям. Поэтому никаких оправданий им нет и не будет", - заверил Кулеба.
- 31 июля разведка Великобритании заявила, что белорусский диктатор Александр Лукашенко стал почти полностью зависим от России.
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