Об этом Кулеба заявил в интервью Укринформу .

"Я прекрасно помню, как в ночь на 24 февраля с территории Беларуси началось вторжение в Украину. До этого белорусы клялись, что Беларусь для нас не представляет никакой угрозы. У нас нет иллюзий относительно Беларуси, а есть трезвый анализ происходящего , и как не давать дополнительных поводов Лукашенко принимать те или иные решения. Я уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения", - пообещал Кулеба.

Он добавил, что Белоруссия является соучастником преступной агрессии РФ против Украины.

"То, что в воздушном пространстве Беларуси летают российские бомбардировщики – иногда просто тренируются, иногда стреляют, – это наша ежедневная реальность. Еще раз хочу подчеркнуть: Беларусь является соучастником преступления агрессии против Украины, это не подлежит никаким сомнениям. Поэтому никаких оправданий им нет и не будет", - заверил Кулеба.

31 июля разведка Великобритании заявила, что белорусский диктатор Александр Лукашенко стал почти полностью зависим от России.

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