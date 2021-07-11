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Главная Мир Кулеба рассказал подробности встречи Зеленского и Тихановской в Литве

Кулеба рассказал подробности встречи Зеленского и Тихановской в Литве

11 июля, 2021 воскресенье
15:39
Мир Светлана Тихановская

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской на протокольном мероприятии Конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Кулебы, встреча Зеленского и Тихановской в Вильнюсе прошла на одном из протокольных мероприятий конференции.

"Во время неформального общения она подошла к президенту Украины Владимиру Зеленскому, представилась и поблагодарила за то, что Украина поддерживает белорусский народ. Наше государство действительно искренне и последовательно в этой поддержке. Мы хотим белорусам добра и заинтересованы в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое европейское государство", - рассказал Кулеба.

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Литва
Дмитрий Кулеба
Светлана Тихановская
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