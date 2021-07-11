Кулеба рассказал подробности встречи Зеленского и Тихановской в Литве

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Кулебы, встреча Зеленского и Тихановской в Вильнюсе прошла на одном из протокольных мероприятий конференции.

"Во время неформального общения она подошла к президенту Украины Владимиру Зеленскому, представилась и поблагодарила за то, что Украина поддерживает белорусский народ. Наше государство действительно искренне и последовательно в этой поддержке. Мы хотим белорусам добра и заинтересованы в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое европейское государство", - рассказал Кулеба.