Кулеба рассказал, почему Украина налаживает связи с Африкой

Об этом глава МИД сказал в своем видеообращении.

Министр заявил, что Украина нуждается в политической поддержке, ведь россияне в Африке распространяют очень много дезинформации.

"Россия распространяет очень много лжи об Украине, об агрессии, рассказывает, что они (войска РФ, - ред.) с Америкой воюют, а не с Украиной", - сказал глава МИД.

По словам Кулебы, Африка – это экономические возможности. Украина хочет, чтобы все больше государственных компаний экспортировали продукцию в Африку, зарабатывали деньги и возвращали их обратно. Кроме того, это поможет в создании новых рабочих мест.

Министр иностранных дел также подчеркнул, что дипломатические отношения с Африкой – это развитие межчеловеческих контактов.

"Мы работаем, чтобы после войны в Украине стало больше африканских студентов, чтобы наши вузы вернули себе славу подготовки специалистов для всего мира, в частности для Африки. Люди будут возвращаться в свои страны и становиться адвокатами нашей страны. Это будет наша мягкая сила" , – объяснил Кулеба.