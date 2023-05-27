Кулеба рассказал, почему Украина налаживает связи с Африкой
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, развитые дипломатические отношения с Африкой откроют для Украины новые возможности
Об этом глава МИД сказал в своем видеообращении.
Министр заявил, что Украина нуждается в политической поддержке, ведь россияне в Африке распространяют очень много дезинформации.
"Россия распространяет очень много лжи об Украине, об агрессии, рассказывает, что они (войска РФ, - ред.) с Америкой воюют, а не с Украиной", - сказал глава МИД.
По словам Кулебы, Африка – это экономические возможности. Украина хочет, чтобы все больше государственных компаний экспортировали продукцию в Африку, зарабатывали деньги и возвращали их обратно. Кроме того, это поможет в создании новых рабочих мест.
Министр иностранных дел также подчеркнул, что дипломатические отношения с Африкой – это развитие межчеловеческих контактов.
"Мы работаем, чтобы после войны в Украине стало больше африканских студентов, чтобы наши вузы вернули себе славу подготовки специалистов для всего мира, в частности для Африки. Люди будут возвращаться в свои страны и становиться адвокатами нашей страны. Это будет наша мягкая сила" , – объяснил Кулеба.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что китайский посол Ли Хуэй предлагал призвать к немедленному прекращению огня, признавая оккупацию РФ украинских территорий.
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