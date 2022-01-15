Кулеба рассказал об итогах встречи глав МИД стран ЕС, посвященной безопасности Украины

Об этом глава МИД написал в Twitter.

По его словам, министры иностранных дел стран ЕС на неформальной встрече выразили решительную поддержку Украине.

"Благодарен за решительную поддержку Украины на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС. Позиция Евросоюза единодушна: безопасность Украины — это безопасность всей Европы. Мы продолжаем тесно работать с партнерами, чтобы предотвратить, сдержать и демотивировать РФ от дальнейшей агрессии", - написал Кулеба.