Кулеба рассказал об итогах встречи глав МИД стран ЕС, посвященной безопасности Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главы МИД стран ЕС выразили решительную поддержку Украине в связи с угрозой российской агрессии
Об этом глава МИД написал в Twitter.
По его словам, министры иностранных дел стран ЕС на неформальной встрече выразили решительную поддержку Украине.
"Благодарен за решительную поддержку Украины на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС. Позиция Евросоюза единодушна: безопасность Украины — это безопасность всей Европы. Мы продолжаем тесно работать с партнерами, чтобы предотвратить, сдержать и демотивировать РФ от дальнейшей агрессии", - написал Кулеба.
- Напомним, 11 января Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
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