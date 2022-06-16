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Главная Мир Кулеба рассказал о результатах визита в Киев лидеров четырех европейских стран

Кулеба рассказал о результатах визита в Киев лидеров четырех европейских стран

16 июня, 2022 четверг
20:52
Мир На фото участники встречи в Киеве

Министр иностранных дел Украины определил пять результатов переговоров президента Владимира Зеленского с лидерами Франции, Румынии, Германии и Италии

Об этом Дмитрий Кулеба написал на странице Facebook.

По его мнению, важнейшим результатом переговоров Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса являются договоренности по пяти пунктам.

"1. Санкции. Гости получили полные пакеты наработок группы Андрей Ермак — Майкл Макфол по поводу дальнейших санкций. Гости признали, что некоторые лидеры в Европе чувствуют "усталость от санкций", но лично они готовы двигаться дальше. Новые санкции будут.

2. Оружие. Были некоторые новые полезные объявления. Президент поблагодарил и на цифрах объяснил, почему нужно больше и чаще. Гости услышали.

3. Кандидатство. По сравнению даже с началом недели, мы сегодня стали ближе к получению статуса кандидата на членство в ЕС. Благодарим гостей. Но еще не все препятствия преодолены, не все ловушки обойдены. Решение принимается консенсусом, потому все командно продолжаем спокойно, сосредоточенно работать на результат.

4. Зерно. Все соглашаются, что доверять России нельзя, нужно работать через ООН и иметь четкие гарантии. Параллельно будем существенно развивать наземные коридоры. Тема зерна напрямую связана с темой восприятия нашей войны в Африке, Азии и Латинской Америке. По этой теме тоже действия скоординировали.

5. Переговоры. Гости не принуждали, не склоняли, не давили, не увязывали. "Украина должна выиграть эту войну" - показательные слова Макрона. Мой совет – оставьте этот страх. Похоже, за последнее время президент и вся его дипломатическая команда дали достаточно оснований поверить, что мы не те, кого можно заставить, склонить, прижать или развести", – написал Дмитрий Кулеба.

  • Напомним, в Киеве прошла встреча Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.
  • Утром 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом. Позже к ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис.
  • 16 июня лидеры четырех стран ЕС заявили о своем намерении поддержать предоставление Украине кандидатства в ЕС.

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война с Россией
Клаус Йоханнис
Дмитрий Кулеба
Эмманюель Макрон
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