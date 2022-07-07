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Главная война с Россией Кулеба рассказал о показательном моменте после принятия визового режима с РФ

Кулеба рассказал о показательном моменте после принятия визового режима с РФ

7 июля, 2022 четверг
21:59
война с Россией Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел сообщил, что после отмены безвизового режима со страной-агрессором РФ ни один россиянин не пытался получить визу для въезда в Украину

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Очень показательный момент: за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который отправился бы за получением украинской визы", – сказал Кулеба.

Министр сообщил, что за это время было более 100 звонков в МИД и посольства Украины в разных странах мира. Граждане РФ звонили с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу, что для этого нужно, но никакой заявки на получение визы не было.

"Это действительно исторический момент, который демонстрирует, до какого уровня агрессия Путина довела отношения не между нашими государствами, а между нашими народами. Ну и настоящее отношение россиян к Украине это тоже подтверждает", - считает Кулеба.

  • С 1 июля прекращен безвизовый режим между Украиной и Россией.
  • 17 июня Кабмин принял постановление, которым было прекращено действие соглашения с РФ о безвизе и, соответственно, введен визовый режим для граждан России.

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Новости
Россия
Дмитрий Кулеба
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