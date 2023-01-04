Об этом он сказал на брифинге 4 января.

"По состоянию на 4 января, удалось договориться о поставках почти 1800 трансформаторов тока и напряжения разной мощности, более семи тысяч генераторов мощностью до 100 киловатт и более 600 генераторов более 100 киловатт, более 40 километров кабеля, а также сотен наименований запчастей для энергооборудования и т.д. ", – рассказал Кулеба.

Он также поблагодарил энергетику за кропотливый труд на благо Украины.

С января 2023 украинцы могут получить по 5 LED-ламп в обмен на лампы накаливания. Заявку нужно подавать через "Действие".

13 декабря 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о готовности Евросоюза профинансировать закупку около 30 млн LED-ламп для Украины.