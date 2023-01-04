Кулеба рассказал о договоренностях по поставкам в Украину около 1800 трансформаторов и более 7 тыс. генераторов
Глава МИД Дмитрий Кулеба озвучил объемы энергооборудования, о которых удалось договориться украинским дипломатам, отметив, что речь идет о тысячах генераторов
Об этом он сказал на брифинге 4 января.
"По состоянию на 4 января, удалось договориться о поставках почти 1800 трансформаторов тока и напряжения разной мощности, более семи тысяч генераторов мощностью до 100 киловатт и более 600 генераторов более 100 киловатт, более 40 километров кабеля, а также сотен наименований запчастей для энергооборудования и т.д. ", – рассказал Кулеба.
Он также поблагодарил энергетику за кропотливый труд на благо Украины.
- С января 2023 украинцы могут получить по 5 LED-ламп в обмен на лампы накаливания. Заявку нужно подавать через "Действие".
- 13 декабря 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о готовности Евросоюза профинансировать закупку около 30 млн LED-ламп для Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 41.42Продажа 42.53
- Актуальное
- Важное