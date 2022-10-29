Кулеба рассказал, какой видит конфигурацию победы Украины в войне с Россией
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что война с Россией должна завершиться выходом Украины на границы 1991 года
Об этом Кулеба сказал в интервью ТСН .
По его словам, война с РФ должна завершиться выходом на границы 1991 г., и он не воспринимает тезиса о том, что иногда войны заканчиваются совсем не так, как того хочется.
"Это не та война, которая закончится совсем не так. Это та война, в которой мы выйдем на границы 1991 года. Если мы откажемся от этой цели, мы проиграем эту войну. Мы не можем ее проиграть, потому что это война за наше существование, свободу и за существование мира, в котором соседи не нападают на своих соседей просто потому, что у них есть какие-то комплексы или желания", – убежден Кулеба.
Он подчеркнул, что у Украины нет альтернатив.
"Мы не можем себе позволить никакой мягкости. Какие бы испытания нам ни пришлось пройти, мы должны победить", - подчеркнул Кулеба.
Он подчеркнул, что предложения от других стран о территориальных уступках России недопустимы.
"Реакция президента всегда была настолько прозрачной и жесткой, что люди понимали, что лучше вообще этот вопрос не поднимать. А потом была динамика этих массовых преступлений, совершенных Россией, этой тотальной неадекватностью руководства России, которое хочет только войны и уничтожения", - напомнил Кулеба.
- 25 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина исключает возможность территориальных уступок российскому диктатору Владимиру Путину, и назвал его современным Адольфом Гитлером.
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