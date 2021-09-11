Кулеба рассказал, какими для Украины будут последствия поглощения Беларуси Россией

Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает УНИАН.

По его словам, если Россия поглотит Беларусь, то Украина получит еще 1000 км источника опасности.

"Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений относительно интеграции в рамках союзного государства намеренно вводится нарратив не только о планах экономической интеграции из 28 программ, но и общее оборонное пространство. Мы внимательно следить за учениями "Запад-2021", потому что те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски. И мы понимаем, если Россия поглотит Беларусь в той или иной форме, то мы получим еще 1000 км источника опасности для суверенитета и территориальной целостности", - сказал Кулеба.